Haberler Gündem Haberleri İran'dan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin

İran'dan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 12:30