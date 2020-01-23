Adana Ceyhan’da istihdam skandalı! Hani oturacak yer yoktu

Yerel seçimden önce "Bir tane personel çıkarırsam yakama yapışın" diyen Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın göreve başladıktan sonra ilk işi işçi kıyımı oldu, Aydar "Masalarda yer yok" diyerek, bugüne kadar 269 kişinin işine son verdi. Yerlerine ise 332 kişiyi işe aldığı iddia edildi. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Meydanlarda seçmeni ve işçiyi aldatan CHP'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Seçimlerden önce 'hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmayacağımıza, kimsenin ekmeğiyle, kazancıyla oynamayacağımıza namus sözü veriyoruz' diyen Kadir Aytar, seçimden sonra bu sözünü unutarak 269 işçinin işine bankamatikçi yaftasıyla son verdi. Başkan Aydar 'Bankamatikçiler, masalarda oturacak yer yok' diyerek çıkardığı emekçilerin yerine ise 332 kişiyi işe aldı. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı?" dedi.





Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar



HİZMETİ UNUTTU

İşten çıkartmadan önce bazı kişileri yıpratma politikası uygulayarak sürgüne gönderdiği daha sonra ise iş akdini fesih ettiğini vurgulayan Bülün, "CHP'li başkan işten çıkarmaların yanı sıra memurları önce sendika değişikliğine zorladı. Ardından usulsüz ve kadro esaslarına uygun olmayan görevlendirmeler yaptı. Ceyhan Belediyesi'nden, İmamoğlu belediyesine memur sürgünü gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız verdikleri hukuk mücadelesini kazanıyorlar. Herkesin başkanı olacağım diye seçilen Kadir Aytar, insanların ekmeğiyle oynayarak ve yalan söyleyerek hizmet etmeyi unuttu" diye konuştu.

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