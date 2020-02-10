İBB’nin ulaşım zammına protesto

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da UKOME kararıyla toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, bugün uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.İBB tarafından alınan zam kararı Şişli Mecidiyeköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi. Pankart açıp slogan atan çoğu üniversite öğrencisi gençler ulaşım ücretlerine yapılan zammın geri alınmasını istedi. İzinsiz olduğu gerekçesiyle bir süre sonra gösteriye müdahale eden polis ekipleri 10 genci yaşanan arbede sonrasında gözaltına aldı.Öte yandan Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) yetkilileri de yazılı açıklama yaparak İBB'nin toplu taşıma zammının geri çekilmesi talebinde bulundu. TükoDer Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, sosyal devlet olma gereği sübvanse edilmesi gereken toplu ulaşım giderlerinin tüm yükünün vatandaşlara yüklenmesinin sosyal belediyecilik ilkesine uymadığını kaydedildi.