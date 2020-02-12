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Milli Savunma Bakanı , Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı , Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı, çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 20:22 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor.

"Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katılan Bakan Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda iş birliği konularının ele alındığı öğrenilen görüşmenin ardından Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı.

Bakan Akar, oturum sonrasında çekilen "Aile Fotoğrafı"nda da yer aldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda
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