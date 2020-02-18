Define avcıları 1600 yıllık su kemerini yıktı

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Çatalca'da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin birçok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Milattan sonra 4. yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya büyük hasar vermişler. Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu. Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar" dedi.