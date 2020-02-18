SON DAKİKA: CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin kararı isyan çıkardı! Törenle verilen para baskı ile geri alındı...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede şok etkisi yaratan bir 'çarka' imza attı. Arda, Temmuz 2019'da memurlara toplu sözleşme ile verdiği zammı baskıyla geri aldı. Arda, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararını gerekçe göstererek, memurlara 3 bin lira civarında ödediği 'sosyal denge' tazminatını bin 100 liraya düşürdü.

MAAŞLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Böylece belediyede görev yapan yaklaşık 200 memurun maaşları bin 900 lira civarına düşmüş oldu. Düşük maaşların yer aldığı bordroları imzalamak istemeyen memurlar, yönetimin baskısı üzerine bordrolarını şerh düşerek imzalamak zorunda kaldı. Daha önce aldığı maaş düşüşü kararını tepkiler ve Yeni Asır'ın haberi sonrasında ertelemek zorunda kalan Arda'nın bu son adımı memuru isyan ettirdi. Memurlar, başkanın imzaladıkları TİS'i tek taraflı feshetmesi nedeniyle dün belediye önünde eylem yaparak haklarını istedi.

'MÜSAADE YOK'

Yeniasır'da yer alan habere göre; tüm Yerel Sen 2'Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, "Buradan Gaziemir Belediye Başkanlığını uyarıyoruz. Sözleşmemize asla dokundurtmayız. Emekçinin hakkının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Eylemleri sürdüreceklerine vurgu yapan Işık, "Belediyenin yaptığı bu yanlışın dinomo taşı gibi, bütün belediye emekçilerine yansımaması için iş bırakma eylemi de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit de, "Başkan Arda'nın Sayıştay raporlarını gerekçe gösterip toplu sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi kabul edilebilir değil. Memur zaten toplu sözleşmeyi imzalarken taahhütname vermiş. Zimmet çıkması durumunda aldığı bu parayı geri ödemeyi kabul etmiş. Durum böyle iken Sayın Başkan, Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek toplu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ettiğini açıklıyor" diye konuştu.

EYLEMLER ARTACAK

Başkan Arda'nın geri adım atmaması durumunda sendika olarak eylemlerin dozunun artıracaklarını kaydeden Yiğit, "Belediyede çalışan personel toplu sözleşmeden gelecek paraya güvenerek borca girdi. Kimisi araba aldı, kimisi çocuğunu özel okula yazdırdı. Şimdi siz çıkıp da 'Ben bunu tek taraflı feshediyorum. Beni ilgilendirmez' diyemezsin. Belediye başkanının böyle bir lüksü yok. Üstelik Sendika olarak CHP Genel Merkezine gidip gerekli görüşmeleri yaptık. Grup Başkan vekili Özgür Özel'e kanun teklifi verdirttik. Sayın Başkan dışarıdan danışmanlık hizmeti aldığı hukukçunun görüşüyle bu kararı aldı. Eğer geri adım atılmazsa oturma, iş bırakma eylemleri yapacağız" dedi.

'KÖYÜN DELİSİ BEN OLDUM'

Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Başkan Halil Arda, "Daha önce toplu sözleşme yapılmıştı ama Sayıştay Temyiz Kurulu'nun aldığı kararda belirlenen limitten fazla ödenen sosyal denge tazminatları için belediye başkanlarına da zimmet çıkacağı söylendiği için bir durum oluştu" dedi.

DAVA AÇSINLAR

Yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Arda, "Memurların açıklamasına ben de katıldım. Sendikaya da belediye ve bana dava açmalarını söyledim. Mahkeme sendikayı haklı bulursa benim de elimde gerekçe olur" dedi. Bütün başkanların diken üstünde olduğunu öne süren Arda, "Bu karardan Aralık'ta haberimiz oldu. Limit olarak devletin belirlediği rakam bin 368 TL. Bunun üzerine çıkılamaz deniliyor. Biz Gaziemir'de 2 bin ile 4 bin lira yapmıştık. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e yasa taslağı sundum. Attığım adımlardan Genel Merkez'in de haberi var. Kıvılcımı çaktığım için köyün delisi ben oldum" dedi.