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Başkan Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "" programında konuştu.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 20:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan konuşuyor

Konuşmadan satır başları

Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.

Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.

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Başkan Erdoğan konuşuyor
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