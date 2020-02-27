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’de hain saldırı: 2 Mehmetçik şehit

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Giriş Tarihi: 27.2.2020 ABONE OL
İdlib’de hain saldırı: 2 Mehmetçik şehit
Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de Esad güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Bölgedeki rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
Hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un, Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi." Şehit Soner Enes Baykuş'un geçtiğimiz yıl evlendiği ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının bugün memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği kaydedildi.
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un şehadet haberi ise Samsun'daki baba ocağına ateş düşürdü. Evli olan Elibol'un eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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İdlib’de hain saldırı: 2 Mehmetçik şehit
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