Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu Esad’ın sözcüleriyle aynı cümleleri kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Çelik'in gündemdeki konularla ilgili sözleri:"Suriye toprağında gözünüz var" ifadesi net bir şekilde Esad rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Bu ifadeyi, Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan duyuyoruz. Nedendir bilinmez, sebepleri üzerinde çok düşünmek lazım. Ben politik değil daha psikopolitik sebepleri olduğunu düşünüyorum. Tamamen Türkiye karşıtı, Türkiye'nin hasımlarından yana tutum alan bir davranış var. Üzülerek söylüyorum bunu. Türkiye'de hiçbir siyasetçinin söylememesi gereken bir ifade. Çünkü bu Türkiye'nin düşmanlarının söylediği bir ifade. Bunun neresi meşrudur, ahlakidir? "Bütün bunları yapmayın" diyor. Sınırımızda kurulmak istenen terör devletçiğini nasıl engelleyeceğiz? Böylesi Türk siyasi hayatında hiç görülmemiştir. Sadece hiçbir şekilde dikkate alınmayan partiler bu tip şeyleri kullanmışlardır. Ama Türk askerine saldıran rejimin siyasi tezlerini dillendirmesi durumu son derece vahim bir durumdur.İdlib'deki kararlılık kesin bir kararlılıktır. Türkiye'nin kararlılığını kimse sorgulayamaz. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir. PYD, Esad güçleriyle de bağlantı kurmaya çalışarak amacına ulaşmaya çalışıyor. Herkesin kullanımına uygun bir örgüt. Türkiye'nin göçü bundan sonrası kaldıracak bir gücü yok. Rejimin oldu bittiyle orada bir durum çıkardıktan sonra 'Buradan geri çekilmem' demesi, Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir.

BUGÜN NELER OLDU