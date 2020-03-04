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MSB'den açıklaması! İdlib'den acı haber: 2 asker şehit...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklaması geldi. İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'bda 2 Mehmetçik şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada, " Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir." denildi. Ayrıca, harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposunun imha edildiği, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:08 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! İdlib'den acı haber: 2 asker şehit...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir." denildi.

MSB HAREKATIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.‬

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir." denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması! İdlib'den acı haber: 2 asker şehit...
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