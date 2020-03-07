Erdoğan ile AB liderleri Brüksel’de görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü AB liderleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gidecek. Türkiye'nin Avrupa'ya mülteci hareketini durdurmama kararının ardından ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşecek AB-Türkiye Zirvesi'nde; vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve mülteci meselesiyle ilgili önemli adımların atılması bekleniyor. Bu arada Erdoğan dün AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü. Erdoğan, AB'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.