Altın bileziklerini sattı milyonluk süt tesisinin patronu oldu

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ

Malatya'da 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Aslı Eğinli, bileziklerini satarak başladığı hayvancılıkta kurduğu 2 milyon 500 bin liralık tesiste aylık 35 ton süt üretiyor. Akçadağ ilçesinde yaşayan Eğinli, sıfırdan başladığı işinde zirveye çıktı. Düğününden kalan bilezikleriyle iki inek alan Eğinli, işlerini büyütme isteğini duyan bir tanıdığının yönlendirmesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu. Projes onaylanan Eğinli, "Kısa sürede hayvanlarımızı çoğalttık. Önce 80, daha sonra buzağı ve ineklerden oluşan 140 hayvan sahibi olduk. Eşim en büyük destekçim. "Yapamazsın" diyenlere hiç kulak asmadım. Kadınlar istediğinde birçok işi başarabilir" dedi. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise "Tarım ve Orman Bakanlığının kadın girişimcilere pozitif ayrımcılığı zaten söz konusu. Bakanımız da bu konuda çok hassas ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kadın girişimcilerin istihdama katılmaları için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.