Sur’un inşası için1.5 milyar lira harcandı

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

DiyarbakırValisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, tarihi Sur İlçesi'nde devam eden onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Sur İlçesi Fatihpaşa Mahallesi'nde Sur ve yeni yapılan konutları inceleyen Güzeloğlu, Nasuh Paşa Camisi'nin de ibadete açılması için çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti. Bu kapsamda teröristlerin büyük hasarı sonrası onarılan Kurşunlu Cami'sinde de Ramazan ayında iftar programlarının ve etkinliklerin düzenleneceği öğrenildi. 2013 yılında Suriye'deki iç karışıklığı fırsat bilen terör örgütü PKK, sözde şehir yapılanması eliyle bölgede "özerklik" ilan etmiş, kurduğu hendek ve barikatlarla terör estirerek, çok sayıda kültürel yapıya ciddi zarar vermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Güzeloğlu, terör tehdidinin bertaraf edilmesi ardından yürütülen kapsamlı çalışmalarda şu ana kadar 1.5 milyar lira harcandığını belirterek, "Terörün yıktığı Sur, yeniden ayağa kaldırıldı" dedi.