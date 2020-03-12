Evlat ateşı İzmir’de: Kızımı almadan buradan gitmem

yarbakır'da

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

Diaylardır süren evlat nöbeti, İzmir'de de Mehmet Laçin tarafından devam ettiriliyor. 9 yıl önce kızı Gamze Laçin'in kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen Mehmet Laçin, elinde kızının fotoğrafı, sırtında ise Türk bayrağıyla tedavi gördüğü İzmir'de HDP İl Binası önündeki eylemini sürdürüyor. Kızının hayatta olduğuna dair bilgi edindiğini söyleyen Laçin, "Kızımın hayatta olduğunu biliyorum. Bugün 191. günüm. 191 gün değil, 191 sene de geçse kızımı HDP'den ölü veya diri almadan gitmeyeceğim" dedi. Bu arada 2 teröristin ikna yoluyla 1 teröristin ise örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.IRAK'IN kuzeyinde örgüte ait hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı paylaşımda örgütün Hakurk bölgesinde hedef alındığı açıklandı. Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda da 8 sığınak imha edildi. Operasyonda 547 kilo esrar ele geçirildi. Edirne'de istihbarat çalışmaları sonrası, sığınmacıların arasında saklanan 5 örgüt üyesi ise yakalandı. Teröristlerin Türkçe bildiği halde bilmiyormuş gibi davrandığı öğrenildi.