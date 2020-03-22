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SON DAKİKA: Dünya şokta! İyileşen corona virüsü hastalarının ciğerlerinde bunlar çıktı

son dakika haberleri… Corona virüsü ile aynı hızda yayılan endişe dalgası dünya çapında paniğe sebep olurken yaşanan panik, Corona aşısı ve tedavisi ile ilgili süreçlerin yakından takip edilmesine sebep oluyor. Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığı sebebiyle tedavi altına alınıp, yapılan tedavinin ardından taburcu olan 140 kişi ile yapılan bilimsel bir çalışmanın sonucu, iyileşen kişilerde kalıcı organ hasarı olabileceğini gösterdi. Bununla birlikte araştırmacılar, elde edilen veriler üzerinden kesin bir çıkarımda bulunmanın doğru olmadığının, uzun vadeli etkilerin onaylanması için henüz erken olduğununun da altını çizdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 12:40 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: Dünya şokta! İyileşen corona virüsü hastalarının ciğerlerinde bunlar çıktı

Çinli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen araştırmanın detaylarını içeren son dakika haberine göre; taburcu edilen hastalarının akciğerinde parçacık ya da sıvı dolu keseler bulunduğu açıklandı. ile ilgili endişe yaratan bu açıklamanın ardından hastalığın iyileşen kişilerde kalıcı hasar bırakma ihtimali endişe yarattı. Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını içeren güncel verilere göre hastalık şimdiye kadar 300 binin üzerinde insana enfekte oldu. Ölüm sayısı 13 binin üzerine çıkarken 90 binden fazla kişi hastalığı atlattı. Peki genellikle alt solunum yolunu etkileyen ve enfekte olduğu kişide kuru öksürük, ateş, nefes darlığı gibi belirtilere sebep olan Corona virüsü kalıcı hasar bırakır mı? İşte Çinli bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın detaylarını içeren son dakika haberi…

CORONA VİRÜSÜ HASTALARINDA KALICI HASAR KALABİLİR Mİ?

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel veriler sürekli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Şimdiye dek dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili olan ve bugünkü güncel verilere göre 300 binin üzerinde insana enfekte olan corona virüsü ile ilgili bilimsel çalışmalar sürüyor.

İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.

TAM BİR İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?

Yeni koronavirüs genellikle alt solunum yollarını etkilediğinden, enfekte olanların çoğu kuru öksürük, nefes darlığı veya pnömoni (zatürre) belirtileri gösterir.

Hong Kong'da yapılan araştırma, iyileşmiş koronavirüs hastalarının akciğerlerinde hasar kalabileceğini ortaya koydu.

Hastaneden taburcu edilen 12 hastayla yapılan küçük çaplı bir araştırma, hastaların iki veya üçünün akciğer fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri onaylamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Hong Kong'daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin, "Bazı hastalarda iyileşme sonrasında akciğer fonksiyonu yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında düşebilir" dedi.

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: Dünya şokta! İyileşen corona virüsü hastalarının ciğerlerinde bunlar çıktı
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