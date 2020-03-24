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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika coronavirüs açıklaması: 40 şehir, 8 saat

Gelen son dakika bilgisine göre; SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada "’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:31 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika coronavirüs açıklaması: 40 şehir, 8 saat

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.

8 SAAT SÜRDÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak" denildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika coronavirüs açıklaması: 40 şehir, 8 saat
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