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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı 'la video konferans yoluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı ’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 17:00 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yoluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmeye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yer aldı. Görüşmede koronavirüs ile ilgili gelişmelerin yanı sıra iç ve dış güvenlik konuları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yoluyla görüştü
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