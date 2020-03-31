Murat Ongun, yalana doymuyor

İBB yönetimi büyük bir skandala daha imza attı. Daha önce Çekmeköy Belediyesini suçlayan yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalan İBB Sözcüsü Murat Ongun bu kez işe gitmek için toplu ulaşımı kullanan vatandaşları hedef aldı. Ongun 62 hat numaralı Kağıthane -Kabataş seferini yapan otobüs ile 146 hat numaralı Boğaz-Bakırköy seferini yapan otobüslere kasıtlı olarak toplu halde yolcuların bindirilerek bu yoğunluğun sosyal medyada kasıtlı olarak yayıldığını iddia etti. Ongun işinde gücünde vatandaşları 'organize kötülük'le suçladı.



İBB yönetimine ve Ongun'a kısa sürede tepki yağarken Kağıthane Belediyesi, araç içi görüntülerin paylaşılmasını istedi. Murat Ongun'un paylaştığı otobüs içi kamera görüntüleri kendi yalanını ortaya koydu. Ongun'un; Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. 29 Mart Pazar günü İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Ayrıca vatandaş tarafından paylaşılan ve şikayete konu olan otobüs görüntüsündeki el tutacaklarının beyaz ve uzun olduğu görülürken, Ongun'un paylaştığı görüntülerdeki otobüsün tutamaçlarının ise kare ve sarı renkte olduğu belirlendi. Ongun, iftirasının tutmamasının ardından kendisine yapılan eleştirileri de hazmedemedi. Eleştirileri gizleyip vatandaşı da engelledi.

Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun’un söylediği otobüs yalanının görüntüleri ortaya çıktı | Video