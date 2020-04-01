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'ne yeni üye seçildi

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yargıtay üyesi , üyeliğine seçildi

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.4.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 02:31 ABONE OL
Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi

Yargıtay üyesi Basri Bağcı'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi
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