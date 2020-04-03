Mücadeleyi kazanıp umut oldular

Türkiye'dekoronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da artıyor. SABAH, koronavirüs pandemisini alt etmeyi başaranlarla görüştü. İşte anlattıkları:İrlanda'ya 5 ay önce dil öğrenmek için gittim. Okullar tatil edilince konsoloslukla irtibata geçip ülkemize döndük. Halsizlik olduğu için yapılan test pozitif çıktı.Ateş, boğaz ağrısı ya da öksürük yoktu. 4 gün tedavi gördüm. Klinik bulgularım ve kronik bir hastalık olmadığı için karantina yurduna naklettiler. Şu anda yurdun bir katı bana ait. Hastalığı Dublin'de kaldığım evden kapmış olabilirim. 6 gün daha karantina sürecim olacak sonra bitecek.Sivas'a yurda yerleştikten sonraki gün ateşim yükseldi. Hastaneye gittim normale döndü. Üçüncü gün boğazımda ağrı başladı. Sanki narkozsuz bademciklerimi alıyorlar... Sabahı zor ettim. Hastaneye götürüldüm. Testler pozitif çıktı. Karanti odasına görevliler girmeden önce "Geliyoruz, maskenizi takın" diyorlar. Kapıya dokunmuyorlar. Çöpler el değmeden alınıyor. 6 gün sonunda sabırla bekledim savaştım ve testim negatife döndü. Karantinam devam ediyor. Atlattım amayaşadığım acıları ben biliyorum.: KPSS'ye hazırlanıyordum. Hastalığa ilk yakalananlardanım sanırım. 13 Mart'ta belirtiler çıktı. 6 gün kadar Avcılar'da hastanede yattım. Şu an gayet iyi durumdayım. Evimde karantinam devam ediyor. Bakanlıktan her gün arayıp durumumu soruyorlar. İlaçlarımı evime kadar getiriyorlar. Güçlü olmak gerek. Ben yendim umarım bu illetten kurtuluruz.

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