Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti

1950 yılında Karaman'da doğan Abid Özmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.



Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği Medine-i Münevere'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu.



Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.