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() 52. Dönem Genel Başkanı Medine-i Münevvere’de vefat etti

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir Merine-i Münevvere’deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren 7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 19:42 ABONE OL
Milli Türk Talebe Birliği MTTB 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti

1950 yılında Karaman'da doğan Abid Özmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.


Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği Medine-i Münevere'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu.


Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.

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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen Medine-i Münevvere’de vefat etti
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