Haınlerden kalleş saldırı

Kulp İlçesinin Güleç Köyü yakınlarında dün sabah saat 06.30'da bölgeye odun toplamaya giden 5 kişi patika orman yolunda araçla ilerlerken teröristlerin önceden araziye döşediği uzaktan kumandalı el yapımı bomba infilak ettirildi. Bombanın patlamasıyla hurda yığınına dönen ve parçaları geniş bir alana yayılan araç içerisindeki Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50), Hacı Akdeniz (50) hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler otopsileri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Jandarma Kriminal uzmanları ile bomba imha ekiplerinin ilk tespitlerine göre, bombanın metal varil içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat gübre destekli A-4 tipi plastik patlayıcı, TNT ve RDX maddeleri içeren yaklaşık 300 kilo ağırlığında uzaktan kumanda düzeneği ile harekete geçirildiğini belirlediler.Hain saldırının ardından bölgede Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in yönettiği hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyona Roketler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı seçkin birlikler de katıldı. Kaçan teröristlerin tespit edilmesine yönelik silahlı ve silahsız insansız hava araçları bölgede keşif uçuşları yaparak görüntü kaydederken, Atak ve Kobra taarruz helikopterleri de teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhlarındaki stratejik noktalara bomba yağdırdı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlerce yola el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini ve bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı duyuruldu.Hain saldırıyı planlayan teröristin Kulp kırsalını içine alan Şenyayla-Dorşin bölge sorumlusu Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 2 milyonluk Yeşil renkli kategorisinde yer alan terörist Eyüp Çelik, geçen yıl aynı bölgedeki Ağaçkorur Köyü yakınlarında yine odun toplamaya giden 2 araca 13 Eylül 2019 günü uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemiş ve bu hain saldırıda 7 köylü hayatını kaybetmiş, 10 köylü de yaralanmıştı.DIYARBAKIR Kulp'ta odun toplayan köylülere PKK saldırısında şehit olan 5 kişiden geriye, gözü yaşlı anne, baba ve eşlerin yanı sıra 21 çocuk kaldı. Hain saldırıda Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz şehit düştü.

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