Milletimizin yanındayız

Millî Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında meslek liselerindeki üretim çeşitliliği ve kapasitesini artırdı. Bu kapsamda İstanbul'daki onlarca meslek lisesi temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti. Yüzlerce gönüllü öğretmen 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Sağlık çalışanlarının canlarını ortaya koyarak verdiği mücadeleye öğretmenler de onların ihtiyacı olan cerrahi maske, tek kullanımlık önlük ve tulumları üreterek destek verdi. Fabrika gibi çalışan okullarda bugüne kadar 2 milyon adet maske, 8 bin adet tulum, bin 890 ton solüsyon, 49 bin 670 adet siperlik yapıldı. 50 okul, 16 bilim merkezinde 200 öğretmen, 28 gönüllü ve 105 yönetici okullardaki korona seferberlerliğinde görev aldı."Üreten Okullar" projesiyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim kapasitelerinin artırıldığını söyleyen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı " Bu zor günlerde mesleki ve teknik eğitim alanı başta olmak üzere tüm eğitim süreçlerinde ülkemiz için ne gerekiyorsa gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Solüsyondan maske üretimine çok çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri üreterek içinde bulunduğumuz zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz malzemeler kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla başta hastanelerimize ardından yaşlılarımıza ve desteğe ihtiyaç duyan ailelere ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor. Çünkü Avrupa'da maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Bu ihtiyaca özellikle çok kısa zaman zarfında temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçerek cevap verdiğimiz ve hayata dokunduğumuz için mutluyuz" dedi.