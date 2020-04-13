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Şehir Hastanesi pandemiyle mücadeleye özel hazırlıklar yaptı

Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Yozgat Şehir Hastanesi pandemiyle mücadeleye özel hazırlıklar yaptı
Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü. Koronavirüs tehlikesine karşı hazır hale getirilen 475 yataklı şehir hastanesi, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle Türkiye'nin salgınla mücadelesine büyük katkı sağlıyor. Hastanede koronavirüs şüphesi bulunan hastalar, özel izole edilmiş odalarda tedavi edilerek virüsün yayılmasının önüne geçiliyor. Hastanede, 113 poliklinik, doğum ve acil ameliyathaneleri dahil olmak üzere 18 ameliyathane, 16 negatif basınçlı oda, 61 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Acil durumlarda yatak kapasitesi artırılabilen hastane, 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla hizmet sunuyor. Salgın sürecinde herhangi bir olağan dışı duruma karşı ise A ve B eylem planı hazırlanarak tedbirler alındı.
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Yozgat Şehir Hastanesi pandemiyle mücadeleye özel hazırlıklar yaptı
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