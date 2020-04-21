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KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Son dakika bilgisine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini, 28 Nisan Salı gününe erteledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 18:50 ABONE OL
KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Başkanlığın duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
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