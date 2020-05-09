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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e “’nın 9 Mayıs Zafer Günü” tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı , Federasyonu Devlet Başkanı ’e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.5.2020 15:14 Son Güncelleme: 9.5.2020 15:38 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü" dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığınca paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum, 75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Günü'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş 2. Dünya Savaşı'nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini, bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Mesajda, "Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” tebrik mesajı
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