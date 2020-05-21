Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin 21 Mayıs koronavirüs tablosu

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tedbirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 961 yeni vaka yaşanırken, .27 kişi de vefat etti.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 33 bin 63 testten 961'i pozitif çıktı, 27 hasta hayatını kaybetti, 1003 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, toplam vaka sayısı 153 bin 548, toplam vefat sayısı 4 bin 249, toplam yoğun bakım hasta sayısı 820, toplam iyileşen hasta sayısı 424, toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 990 olarak yer aldı.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 21 Mayıs Perşembe: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs vaka sayısı açıklaması | Video

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında ise "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske, 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.

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20 MAYIS CORONAVİRÜS SONUÇLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre Türkiye'de bugün 972 yeni vaka tespit edildi, 23 kişi ise hayatını kaybetti.