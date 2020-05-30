Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.5.2020 22:50 Son Güncelleme: 30.5.2020 22:57 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA