Erol Karaömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı'nca Valiler Kararnamesi tamamlandı. İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu tam 41 ilin valisi değişti. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları illerin yeni valisinin hayatını araştırmaya başladı. Bunlardan biri olan yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu hayatı ile merak ediliyor. Peki, yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte daha önce bulunduğu görevler ve hayatı hakkında detaylar…

YENİ SİNOP VALİSİ EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

1970 Rize doğumlu olan Erol KARAÖMEROĞLU, ilk, orta ve liseyi Rize'de okudu.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Erol KARAÖMEROĞLU, Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliğinde stajyer Kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli İlçesi'nde Kaymakam Refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde Mülkiye Müfettişliği teftiş stajında bulundu.

İşte detaylar...