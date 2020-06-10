Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erol Karaömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Valisi Erol Karaömeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 41 ilin valisinin değiştiği bildirildi. Diyarbakır ve İzmir gibi birçok ilin aralığında bulunduğu bu atamalardan biri ise yeni Valisi oldu. 1970 yılında Rize'de doğan yeni Sinop Valisi birçok ilçede Kaymakamlık görevini üstlenirken son olarak Altındağ Kaymakamı olarak görev yapmaktaydı. Peki, Sinop'un yeni Valisi Erol Karaömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erol Karaömeroğlu hayatı ve daha önce bulunduğu görevler…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 09:50 ABONE OL
Erol Karaömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı'nca Valiler Kararnamesi tamamlandı. İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu tam 41 ilin valisi değişti. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları illerin yeni valisinin hayatını araştırmaya başladı. Bunlardan biri olan yeni Valisi hayatı ile merak ediliyor. Peki, yeni Karaömeroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte daha önce bulunduğu görevler ve hayatı hakkında detaylar…

YENİ SİNOP VALİSİ EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

1970 Rize doğumlu olan Erol KARAÖMEROĞLU, ilk, orta ve liseyi Rize'de okudu.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Erol KARAÖMEROĞLU, Kaymakamlık görevine Erzincan Valiliğinde stajyer Kaymakam olarak başladı. Rize'nin Çayeli İlçesi'nde Kaymakam Refikliği görevi ve Kilis merkezi ile ilçelerinde Mülkiye Müfettişliği teftiş stajında bulundu.

İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Karaömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu daha önce hangi görevlerde bulundu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA