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Son dakika: 'da büyük operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı...

Son dakika haberine göre; 'nın Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 4 kişi yakalandı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.6.2020 13:02 Son Güncelleme: 10.6.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da büyük operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı...

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı | Video

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da büyük operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı...
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