AK Parti İl Başkanlığı’nı işgale kalkışan darbecilere şaşırtan tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal girişimine ilişkin davada, yerel mahkeme hükmünün Yargıtay'da kısmen bozulmasının ardından karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Fahrettin Kemal, İbrahim Tıraş, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Arif Emre Esen ve Şahin Kurt'u 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların suçu 'yardım eden' sıfatıyla işlediğini değerlendiren heyet, cezayı 15'er yıla düşürdü. Ardından da sanıkların sosyo ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, 12 yıl 6'şar aya indirdi. Ceza miktarına göre tutuklu kaldıkları süre, infaz rejimi, dosyanın ikinci defa temyiz sürecini de nazara alan heyet sanıkların tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası vermişti. Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin hukuka uygun bulduğu karar temyiz edilince dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, 5 eski subaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onamış, 10 sanığın müebbet hapis cezasını ise bozmuştu. AA