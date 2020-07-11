Adeta toplu mezar gibi

VanGölü'nde, 27 Haziran'da 60 göçmenle batan, 8 Temmuz'da ise yeri belirlenen kaçak göçmen teknesinden cansız bedenler çıkarılıyor. 106 metre derinlikteki batık tekneye 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla ulaşan ekipler, dün de 6 cansız bedeni su üstüne çıkardı. Sonar kullanılarak yeri tespit edilen teknede, cansız bedenlere ulaşmak için de dalgıçların dalamayacağı derin suya indirilen ve 360 derecelik kamerasıyla dipteki görüntüleri canlı olarak aktaran ROW cihazları kullanılıyor. Botla kıyıya getirilen cansız beden, cenaze aracılığıyla Adli Tıp morguna götürüldü. Faciada cesetlerine ulaşılan kişi sayısı 19'a yükseldi.