Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adeta toplu mezar gibi

Adeta toplu mezar gibi

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Adeta toplu mezar gibi
Van Gölü'nde, 27 Haziran'da 60 göçmenle batan, 8 Temmuz'da ise yeri belirlenen kaçak göçmen teknesinden cansız bedenler çıkarılıyor. 106 metre derinlikteki batık tekneye 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla ulaşan ekipler, dün de 6 cansız bedeni su üstüne çıkardı. Sonar kullanılarak yeri tespit edilen teknede, cansız bedenlere ulaşmak için de dalgıçların dalamayacağı derin suya indirilen ve 360 derecelik kamerasıyla dipteki görüntüleri canlı olarak aktaran ROW cihazları kullanılıyor. Botla kıyıya getirilen cansız beden, cenaze aracılığıyla Adli Tıp morguna götürüldü. Faciada cesetlerine ulaşılan kişi sayısı 19'a yükseldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Adeta toplu mezar gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA