‘Şikayeti geri çekse bile kamu davası açılır’

HDP milletvekili Mensur Işık'ın darp ettiği eşi Ebru Işık, "Boşanmak istedim, şiddet uyguladı" diyerek şikayetçi olmuş, ancak daha sonra hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan vekille ilgili şikayetini geri çekip "'Koronavirüsü kim bulaştırdı' tartışması sırasında kafamı dolap kapağına çarptım" demişti. Hukukçular Ebru Işık'ın şikayetini geri çekmesinin soruşturmayı ortadan kaldırmayacağını söyledi.Şikayet olmasa bile şikayet ve muhakeme kaldığı yerden devam eder. Artık resen kovuşturulabilir bir suçtur bu. Kamu davasına döner. Burada eşe karşı olduğu için için daha sonra şiddet gördüğünü iddia eden eşin şikayetten vazgeçmesi soruşturmayı ortadan kaldırmayacaktır.Soruşturma aşamasında kadının şikayetçi olmaması her ne kadar kamu davasının açılmasına ve ceza verilmesine engel olmasa da, kadını koruyuculukta yeterli düzenlemeler olmadığı her gün yaşanmaya devam edilen olaylar ile aşikardır.