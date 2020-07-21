HDP’li Çelik için kritik gün yarın

Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından partisi HDP'den istifa eden milletvekili Tuma Çelik için için kritik gün yarın. Çelik'in yargılanma sürecinin önünü açmak için TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplanıp yarın toplanacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili konulara Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon bakıyor. 51 üyesi olan (25 Anayasa Komisyonu, 26 Adalet Komisyonu) üyesi olan Karma Komisyon başkanlığını ve bu konuyla ilgili sekretarya işlerini Anayasa Komisyonu yapıyor. Karma Komisyon, yarın Çelik ile ilgili dosyayı gündemine alıp görüşecek. Daha sonra dosyayı tüm detayları ile incelemek için hazırlık komisyonu kurulacak. Hazırlık komisyonu 5 kişiden oluşacak. Karma Komisyon Başkanı, her siyasî partinin hazırlık komisyonuna verebileceği üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 üyeyi belirleyecek. Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin tüm evrakı inceleyecek. Komisyon, gerekirse Çelik'i de çağırıp savunmasını yapacak. Çelik, kendisi savunma yapabiliyor ya da birine bunun için başka bir üyeye vekalet verebiliyor. Ancak komisyonun tanık dinleme yetkisi bulunmuyor. Hazırlık Komisyonu bir ay içinde raporunu sunması gerekiyor. Bir alt sınır belirtilmediği için hazırlık komisyonunun çalışmalarını birkaç gün içinde tamamlayıp rapor vermesinin önünde engel bulunmuyor. Karma Komisyon, hazırlık komisyonu raporunu ele alarak dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Rapor Genel Kurul gündemine inecek ve burada görüşülecek ve karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacak. Bu süreç HDP başta olmak üzere muhalefet partileri açısından da bir samimiyet testi olacak. Muhalefetin bu noktada nasıl davranacağı yarın ortaya çıkacak.