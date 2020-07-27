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/ terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikna çalışmaları ile teslim olan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda, / terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:14 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:18 ABONE OL
DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Konu ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 27.07.2020 günü DKP/BÖG (sözde Devrimci Komünarlar Partisi ve Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilmiş 4 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir."

MSB'den son dakika açıklaması

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DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı
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