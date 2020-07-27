DKP/BÖG terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Konu ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 27.07.2020 günü DKP/BÖG (sözde Devrimci Komünarlar Partisi ve Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilmiş 4 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir."

MSB'den son dakika açıklaması