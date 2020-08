Bilim insanlarından kritik açıklama: Dünya doğal kaynakları bugün tükendi

Limit Aşım Günü, her yıl yapılan hesaplamalar sonucu bir gün belirlenerek, insan üretimi bir senelik 'sera gazının' okyanus ve ormanlar tarafından yok etme kapasitesini geçtiği günü ifade ediyor. Limit Aşım Günü, geçen yıl 29 Temmuz tarihi olarak hesaplanmıştı. Bu tarih bu yıl koronavirüs salgınında insanların karantinada kalması nedeniyle daha az sera gazı üretilmesine bağlı olarak 23 gün uzadı ve 22 Ağustos olarak belirlendi. Her yıl yapılan bu hesaplama, gezegenin biyolojik kapasitesinin (Dünya'nın o yıl üretebileceği ekolojik kaynakların miktarı) insanlığın o yılki tüketimine bölünmesi ve bu rakamın 365 ile çarpılmasıyla ortaya çıkıyor.



KUTLANACAK BİR ŞEY DEĞİL



Limit Aşım Günü, 1970'lerde yapılan hesaplamalarda Kasım veya Aralık ayına kadar uzuyordu. Ancak zamanla insanlığın tüketiminin ve nüfusunun artması sebebiyle bu tarih, her yıl daha geriye gelerek yaz aylarına ulaştı. Bu günü hesaplayan Global Footprint Network kuruluşu Başkanı Mathis Wackernagel yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle 23 günlük uzamanın kutlanacak bir şey olmadığını belirterek bir felaket sebebiyle bugünün uzadığını ifade etti.



İnsanlık yenilenebilen kaynaklardan yüzde 60 daha fazla tüketiyor ve bu da oransal olarak 1,6 gezegende yaşıyormuşuz gibi tüketim olduğunu gösteriyor. 2050 yılında ise iki dünyalık kaynağa ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

