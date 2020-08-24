Babanın suç duyurusu PKK’yı korkuttu

örgütü PKK tarafından 9 yıl önce 18 yaşında lise öğrdencisiyken dağa kaçırılan kızı Gamze Laçin'i geri almak isteyen baba Mehmet Laçin, evlat nöbetini HDP İzmir il binası önünde sürdürüyor. Baba Laçin, kızının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu Diyarbakır ve Kocaeli HDP il başkanları ile HDP yöneticilerinin cezalandırılması için 19 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu. Kaçırılmaya aracılık edenlerin isimlerinin belirlenmesini de talep eden baba, kızına kavuşmak için 2011'den bu yana kapı kapı dolaştığını ancak bir sonuca varamadığını belirterek, "Kızım 9 yıl önce kaçırıldı. O dönemdeki HDP yöneticilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Laçin'in suç duyurusunun ardından terör örgütü PKK, 9 yıldır ailesiyle görüştürülmeyen Amara Rohani kod adlı Gamze Laçin'i kameralar karşısına çıkartıp, "Ben kaçırılmadım. Kendim geldim. Baba bu davadan hemen vazgeç" açıklaması yaptırttı. Bu gelişme, Gamze'nin dağa kaçırılmasına aracılık edenlerin panik yaşadığını da gösterdi.Baba Laçin yaptığı suç duyurusuyla ilgili olarak, "Kızımı PKK terör örgütünün eline HDP'liler teslim etti. Benim yüreğim yanıyor. 10 yaşındaki çocukların HDP binasında ne işi var? HDP çocukları daha 18 yaşına gelmeden ailelerden alıyor, dağa götürüp silah veriyorlar. Bunlar cezalandırılsın, adalete güveniyorum" diye konuştu.