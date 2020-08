Şımarık Yunan zararlı çıkar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır.

Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır.

Türkiye, yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir.



AB bize karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan'dan FETÖ'sü giriyor, PKK'lısı giriyor. Almanya'da bunlara oturum veriyorlar. Bir diğer kısmı da bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor. Ve bunlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mudur? Bunlarla başbaşa oturduğumuzda inkar ediyorlar. Bu ülkenin istiklali ve istikbali konusunda gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan millete saygı duymuyor, yanında yer almıyor. Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, Avrupa birliğininde sonu olmuştur. Artık dünyada kimse bu birliğe değerler ve ilkeler manzumesi olarak bakmıyor.



(ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözleri) Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır. Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır. Daha acısı Amerikalı politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir.

Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar.

Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

Kin ve husumet gözlerini kör ediyor. Biz sandıkla geldik, sandıkla gideriz.

Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya cesaret edemiyorlar. Biz Allah'ın izniyle 2023'te ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 seçimlerinde de aynı şeyi konuşuyor olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından bugün Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek.

(Sel felaketi) Giresun'daki vergi mükelleflerimizi, 22 Ağustos'tan 30 Kasım'a kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. 22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza, geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz.



(Kovid-19'la mücadele) Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün cenaze tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Can kaybında küçük de olsa artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzgünüz. Türkiye bu illeti yenene kadar bu kurallara uyalım, uymayanları ikaz edelim. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyet olmaz. Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye ulaştırmak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta vefat ve yoğun bakım sayılarının belli bir çizginin altına düşürmeden huzura kavuşamayız.

