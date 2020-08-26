Adım adım takip edildi nefes kesen operasyonla yakalandı! Masharipov gibi 'Yanlız kurt'

DEAŞ'lı Türk vatandaşı H.S. örgütten aldığı talimatla, sansasyonel eylem yapmak için İstanbul'a geldi. Beraberinde eylem yapacağı tüfek ve mermiler de vardı. H.S. istihbarat birimlerinin takibindeydi. İstanbul'daki her hareketi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendi.
MASHARİPOV GİBİ 'YALNIZ KURT'
2017 yılbaşı gecesi Reina'yı basan DEAŞ'lı Masharipov gibi 'yalnız kurt' olduğu değerlendirilen H.S. Küçükçekmece'de bir otele yerleşti. Polisler oteli de izlemeye aldı. H.S. üzerinde siyah renk pantolon, siyah renk tişörtle dışarı çıktı. Yanında silah yoktu. Siyah bir şapka takıyor, virüs nedeniyle herkesin kullandığı tıbbi maskeyle dolaşıyordu. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Taksim bölgesinde eylem için keşif yaptı. Ara sokakları detaylarıyla inceledi. O anlarda MOBESE kameraları kayıtta, terörle mücadele polisleri peşindeydi.
ÖZEL HAREKÂT OPERASYONU
İstanbul polisi takiple ilgili sonuçları adım adım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaştı. Başsavcılık önceki gün operasyon talimatı verdi. Olası bir çatışma riskine karşı Özel Harekât timleri büyük bir gizlilik içinde otele gitti. Polisler sabaha karşı H.S.'nin odasının kapısını kırarak içeri girdi.
REINA ÖNCESİ KEŞİFTEYDİ