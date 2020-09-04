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'nün "kadın yapılanması"na operasyon! 26 kişiye gözaltı

merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 10:19 Son Güncelleme: 4.9.2020 10:23 ABONE OL
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! 26 kişiye gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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FETÖ'nün "kadın yapılanması"na operasyon! 26 kişiye gözaltı
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