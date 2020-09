Denizi geçip derede boğulmamak için tedbirlere uyalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymamasına dikkat çeken Erdoğan, halkı salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ederek "Düğünlerde dikkat diyoruz, maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte seferberlik halinde salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hem çok değerli bir bilim insanı hem de ülkemize fikirleriyle katkı sağlamış bir dava adamıdır. Dört sene önce son yolculuğuna uğradığımız hocamızın ismini böyle bir eserde yaşatmaya çalıştık.Türkiye'nin sağlıktaki atılımları koronavirüs döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntıda olduğu salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye, salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Kurduğumuz güçlü sağlık altyapısı sayesinde ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta. Vatandaşlarımızı 'tamam' olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde riayete davet ediyorum. Maalesef bu virüsün yayılmasını önlemek için bilim henüz kesin bir çare üretemedi. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut netice alınmasını temenni ediyoruz. Gerek bakanımız gerekse bu alandaki ilgili hocalarımız, arkadaşlarımız sürekli söylemelerine rağmen, şahsım sürekli söylememe rağmen maalesef her yerde, Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor.Kurallara uygun hareket edilmelidir. Kapalı alanlarda maalesef cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Bunlara dikkat edelim aksi takdirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetin üstesinden gelmeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.Maruz kaldığımız her saldırı karşılaştığımız her kriz Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayiinde temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale hazırlıklıyız.Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar nedeniyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde bile ifade etmekten çekinmeyenlerin, ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız.Başkan Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu. Erdoğan, Göztepe'deki hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu. Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti. Davete Rıdvan Dilmen de katıldı.Hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 1944'te Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1950'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Prof. Dr. Yalçın, yazar olarak Büyük Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla tanındı. Aydınlar Ocağı Genel Başkanı olarak yazdığı yazılar ve yaptığı konuşmalarla dikkati çeken Yalçın, Türk-İslam senteziyle ilgili çalışmalar yaptı. Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 2016'da İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 90 yaşında, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.