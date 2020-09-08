Evlat nöbeti tutan baba: HDP yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundum

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, eylemine HDP İzmir il binası önünde devam ediyor. Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP il binasına gittiğini, burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını söyleyen Laçin, 369 gündür nöbetine devam ediyor. Eylemi sırasında koronavirüse karşı maskeli önlem alan Laçin, dönemin HDP yöneticileri hakkında, 'Evladının kaçırılmasına aracılık ettikleri' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Laçin, "HDP'den bana 'Açtığın davayı geri çek, senin için iyi olmaz' diyorlar" dedi.

'HDP YÖNETİMİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Nöbeti başlattıktan sonra kızının resminin eline geçtiğini ve bu şekilde kızının hayatta olduğunu öğrendiğini aktaran Laçin, "Ona dair bir iz buldum. Onlara süre verdim, kızımın 15 gün içinde bana geri verilmesini istedim. Vermediler. O gün bugündür, nöbetime ara vermeden devam ediyorum. 19 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Kızımın PKK tarafından değil, HDP tarafından kaçırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundum. Henüz bir sonuç çıkmadı. HDP'nin kızımı aldığına dair elimde belgeler var. Kızımı Kocaeli binasında gördüm. HDP'liler tarafından darp edildim. Bunları delil göstererek, HDP yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundum. Dava açılır ve ceza alırlarsa, tazminat davası açacağım" diye konuştu.

'3 BABA VE 2 ANNE AVRUPA PARLEMENTOSU'NA GİTMEK İSTİYORUZ'

Terör mağduru anne ve babalar ile birlik olduklarını söyleyen Mehmet Laçin, "10 gün önce Avrupa Parlamentosu'na gitmek amacıyla, terör mağduru 3 baba 2 anne ile girişimde bulunduk. Avrupa Parlamentosu'na gidip, çocuklarımızı nasıl elimizden aldıklarını anlatmak istiyoruz. Resmi dilekçeyi bugün yazdım, teslim edeceğim. İçişleri Bakanlığı'na teslim etmek üzere, İzmir Valiliği'ne sunacağım. Müracaatımız onaylanırsa Avrupa'ya gideceğiz" dedi.

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