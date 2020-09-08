İdlib şehidine son görev

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yaparken hain bir saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28) Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aslen Şanlıurfalı olan ve uzun zamandır Gaziantep'te yaşayan şehidin cenazesi askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Ardından, Bahaeddin Nakıpoğlu Camis'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin eşi Rukiye, kızı Gülizar, annesi Cemile, babası Reşat ile yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin saldırıdan bir gece önce annesiyle telefonla konuştuğu öğrenildi.