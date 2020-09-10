Kovid gölgesinde eğitim dünyada nasıl? İşte ders zili öncesi ülke ülke kapsamlı inceleme

Yayınlana rapora göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ABD'de okulların tekrar açılma kararı yerel yönetimlere bırakıldı. İngiltere, Çin ve Japonya'da bütün okullar sosyal mesafe ve maske kuralına bağlı kalınarak normal olarak açılıyor. Almanya ve Fransa'da ise ilkokul ve anaokulları ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün, ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidiyor. Rusya'da ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenirken İtalya ve Güney Kore'de ise uzaktan ve online eğitimin bir arada olduğu hibrit model uygulanıyor. Singapur ise aşamalı olarak okulları yeniden açıyor.
Kovid-19'un yoğun olarak yaşandığı ülkelerde okullarda ders zili şöyle çalacak:
ABD'DE HER SINIFTA EN FAZLA 12 KİŞİ
ABD'nin her bölgesinde okullar tekrar açılmayacak. Okulların tekrar açılma kararı daha çok yerel yönetimlere bırakıldı. ABD'de birçok eyalette güz döneminde okula başlayabilmeleri için grip aşısı olmaları istenecek. Grup boyutları her sınıfta en fazla 10 öğrenciyle sınırlı olacak ve her sınıfıta öğrenciler ve personel dâhil en fazla 12 kişi bulunacak.
İNGİLTERE'DE 6 AYDA BİR TEST ZORUNLULUĞU
Personelin ve öğrencilerin maske takma zorunluluğu olmayacak. Öğrenci ve okul personeli en az 6 ayda bir olmak üzere Kovid-19 testine tabi tutulacak. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler 6 kişilik iletişim balonu gruplarına ayrılacak ve bu gruptaki öğrenciler arasında sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmayacak. Derslerde maske takma zorunluluğu olmayacak.
FRANSA'DA 11 YAŞINDAN BÜYÜKLER MASKE TAKACAK
İlkokul ve anaokullarının ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün okula gidecek. Ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidecek. 11 yaşından büyük öğrenciler okulda maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacak. Virüs artış gösterirse ortaokul ve liseler iki ayrı gruba bölünerek haftada iki gün okula gidecekler.
ALMANYA'DA TAHTAYA ÖĞRENCİ ÇIKARILMAYACAK
İlk önce lise ve ilkokul son sınıf öğrencileri eğitime başlayacak. Hibrit eğitim sistemi uygulanacak. Temel dersler yüz yüze, diğer dersler ise online alınacak. Öğrenciler tahtaya gerekmedikçe çıkarılmayacak. Fransa'daki gibi ilkokul ve anaokulları ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün okula gidecek. Ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidecek.
RUSYA'DA UZAKTAN EĞİTİM OLMAYACAK
Ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenecek. Öğrenciler maske takmaya teşvik edilecek ancak zorunlu tutulmayacak. Öğrencilere alternatif bir uzaktan eğitim sunulmayacak.
İTALYA'DA OKULLAR CUMARTESİ DE AÇIK OLACAK
Sınıflarda daha az öğrenci bulunması için uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karma uygulanması, cumartesi günü de okulların açık olması ve 50 bin yeni öğretmen istihdamı planlanıyor.
ÇİN'DE MASKELER SADECE ÖĞLE YEMEĞİNDE ÇIKACAK
Öğrenciler maske takmak zorunda olacak. Maskelerini sadece öğle yemeği esnasında çıkarabilecek. Okulların giriş ve çıkışlarının kalabalık olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
GÜNEY KORE'DE HER SIRAYA 1 ÖĞRENCİ
Öğrencilerin alternatif günlerde geldiği ve online eğitimin devam ettiği hibrit eğitim sistemi uygulanacak. Her sırada bir öğrenci oturacak.
SİNGAPUR'DA OKULLAR 2 FAZ OLARAK AÇILACAK
Okulların açılması 2 faz olarak gerçekleştirilecek 1. fazda (okulların açıldığı ilk birkaç hafta) Pazartesi-Cuma günleri öncelikli olarak ilkokul ve ortaokul son sınıf öğrencileri okula gidecek. İlkokul 1-5 ve ortaokul 1-3. sınıf öğrencilerinin evde ve okulda eğitim şeklinde dönüşümlü olarak okula gidecek. 2. fazda ise Pazartesi-Cuma günleri arası tüm öğrenciler okula gelecek.
JAPONYA'DA ATEŞİ OLANLAR EVE GÖNDERİLECEK
Öğrenciler okula girmeden vücut sıcaklıkları ölçülecek ve ateşi olanlar evlerine gönderilecek. Özel bakım gerektiren çocuklarda okula dönme kararı ebeveynlere bırakılmıştır.Okullarda dokunulan tüm yerler temizlenmeli