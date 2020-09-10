Kovid gölgesinde eğitim dünyada nasıl? İşte ders zili öncesi ülke ülke kapsamlı inceleme

RUSYA'DA UZAKTAN EĞİTİM OLMAYACAK

Ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenecek. Öğrenciler maske takmaya teşvik edilecek ancak zorunlu tutulmayacak. Öğrencilere alternatif bir uzaktan eğitim sunulmayacak.

İTALYA'DA OKULLAR CUMARTESİ DE AÇIK OLACAK

Sınıflarda daha az öğrenci bulunması için uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karma uygulanması, cumartesi günü de okulların açık olması ve 50 bin yeni öğretmen istihdamı planlanıyor.

ÇİN'DE MASKELER SADECE ÖĞLE YEMEĞİNDE ÇIKACAK

Öğrenciler maske takmak zorunda olacak. Maskelerini sadece öğle yemeği esnasında çıkarabilecek. Okulların giriş ve çıkışlarının kalabalık olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

GÜNEY KORE'DE HER SIRAYA 1 ÖĞRENCİ

Öğrencilerin alternatif günlerde geldiği ve online eğitimin devam ettiği hibrit eğitim sistemi uygulanacak. Her sırada bir öğrenci oturacak.

SİNGAPUR'DA OKULLAR 2 FAZ OLARAK AÇILACAK

Okulların açılması 2 faz olarak gerçekleştirilecek 1. fazda (okulların açıldığı ilk birkaç hafta) Pazartesi-Cuma günleri öncelikli olarak ilkokul ve ortaokul son sınıf öğrencileri okula gidecek. İlkokul 1-5 ve ortaokul 1-3. sınıf öğrencilerinin evde ve okulda eğitim şeklinde dönüşümlü olarak okula gidecek. 2. fazda ise Pazartesi-Cuma günleri arası tüm öğrenciler okula gelecek.

JAPONYA'DA ATEŞİ OLANLAR EVE GÖNDERİLECEK

Öğrenciler okula girmeden vücut sıcaklıkları ölçülecek ve ateşi olanlar evlerine gönderilecek. Özel bakım gerektiren çocuklarda okula dönme kararı ebeveynlere bırakılmıştır.

Okullarda dokunulan tüm yerler temizlenmeli