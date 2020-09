Kovid gölgesinde eğitim dünyada nasıl? İşte ders zili öncesi ülke ülke kapsamlı inceleme

Kovid-19'un yoğun olarak yaşandığı ülkelerde okullarda ders zili şöyle çalacak:

ABD'DE HER SINIFTA EN FAZLA 12 KİŞİ

ABD'nin her bölgesinde okullar tekrar açılmayacak. Okulların tekrar açılma kararı daha çok yerel yönetimlere bırakıldı. ABD'de birçok eyalette güz döneminde okula başlayabilmeleri için grip aşısı olmaları istenecek. Grup boyutları her sınıfta en fazla 10 öğrenciyle sınırlı olacak ve her sınıfıta öğrenciler ve personel dâhil en fazla 12 kişi bulunacak.