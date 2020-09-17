Kahraman imam öğrencisi için ölüme atladı! Onu kurtardı, kendisi can verdi: O imamı günlerce konuşmalıydık...

ANNE ATEŞ: HOCAMIZIN EVLATLARI BENİM OĞLUMUN KARDEŞLERİDİR

Anne Ferdane Ateş, 9 yıl sonra dünyaya gelen oğullarının tek evlatları olduğunu, Muharrem Çelebi Ateş'in sürekli kardeş istediğini anlatarak, "Artık benim evladımın 3 kardeşi daha var. Oğlum için canından vazgeçen hocamızın evlatları benim oğlumun kardeşleridir." dedi.

"SİZİN ÇOCUĞUNUZ ÖLMÜŞ OLSAYDI O ZATEN VİCDAN AZABINDAN ÖLÜRDÜ"

Anne Ateş, Çıtak hocanın nasıl bir insan olduğunu duyduklarında daha da çok etkilenip üzüldüklerini şu sözlerle anlattı:

"Bir yakını aradı sağolsun, dediği şey: Siz çocuğunuzla ilgilenin, geldiğiniz zaman sizi aileyle görüştürürüz. Sizin çocuğunuz ölmüş olsaydı o zaten vicdan azabından ölürdü diyor. O öyle biriydi deyince ben daha da çok üzüldüm.

Ömrü ilimle geçmiş, ilim almış, ilim öğretmiş. Bir de giderken ölümüyle de bence bir şeyler öğretmeye çalıştı. Yani gidişi bile bir şeyler öğretiyor insana. Yaşasaydı eminim daha çok öğrencileri olacaktı ama gidişi bile bir çok öğrenciye çok şey anlattı, çok şey öğretti. Ömrü ilimle geçmiş bize vedası da ilimle oldu."