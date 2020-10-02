CHP ve HDPliler parka şehidin isminin verilmesini engelledi

Mersin Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı Üyesi Tufan Nenni, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nın adının 'Şehit Ramazan Bahşiş' olarak değiştirilmesi yönünde önerge verdi. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda CHP ve HDP'li meclis üyeleri, önergenin komisyona havale edilmesine karşı çıkarak, direkt oylanmasını istedi. Bu talep üzerine Başkan Gültak, önergeyi direkt oylamaya sundu. Yapılan oylamada, Şehit Ramazan Bahşiş'in isminin parka verilmesi CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin, 16'ya karşı 18 oyçokluğu ile reddedildi. Sonucu tepki gösteren Belediye Başkanı Gültak, "CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oyçokluğu ile şehidimiz Ramazan Bahşiş'in isminin bir parka verilmesi reddedilmiştir" dedi.Ret oyu veren meclis üyelerine seslenen Başkan Gültak; "Eğer iyi niyetli olsaydınız, bu önergenin komisyonlara sevk edilmesini isterdiniz. Siz, şehit adının parka verilmemesini talep ettiniz. Bir şehit isminin bir parkımıza verilmesi, sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Şehitlerimiz olmasaydı bizler de özgür olamazdık. Şehitlerimiz olmasaydı, Cumhuriyetimiz de bugün olmazdı. Halkımız, bu konuyla ilgili gereken değerlendirmeyi yapacaktır" diye konuştu. Verdiği önergenin reddedilmesine tepki gösteren Tufan Nenni de CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine seslenerek; "Şehidimizin isminin, ailesinin yaşadığı mahallede yer alan bu parkımızda yaşatılmasını istiyorduk. Ailesi ve arkadaşlarının talebi bu yöndeydi. Sizi ne rahatsız etti? Bunun hesabını vatandaşlarımıza vereceksiniz" dedi. Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada 19 Haziran 2017'de şehit olmuştu.