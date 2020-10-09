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kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Holding'in kurucusu olarak bilinmektedir. Finans, maden, enerji gibi birçok farklı sektörde yatırım yapan iş insanı, Merkez ofisi 'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren firmasıyla ve mal varlığı ile de tanınmaktadır. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 17:22 ABONE OL
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Holding'in kurucusu ve CEO'su olarak tanınan tanınmış bir Türk girişimcidir. Kars doğumlu olan iş insanı birçok farklı ülkede faaliyet gösteren firmasının yanı sıra finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla da biliniyor. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir. Türk girişimci birçok farklı sektörde faaliyet veren firmasıyla bilinirken dünya çapında 5.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

, Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Merkez ofisi 'de bulunan Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.

, Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır. Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.

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Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
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