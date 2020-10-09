SBK Holding'in kurucusu ve CEO'su olarak tanınan Sezgin Baran Korkmaz tanınmış bir Türk girişimcidir. Kars doğumlu olan iş insanı birçok farklı ülkede faaliyet gösteren firmasının yanı sıra finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla da biliniyor. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir. Türk girişimci birçok farklı sektörde faaliyet veren firmasıyla bilinirken dünya çapında 5.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.