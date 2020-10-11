Son dakika haberi: İBB'den peyzaj skandalı! A Haber'e yayını engellenmek istendi

Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Son dakika haberi... İBB'den A Haber canlı yayınına skandal müdahale | Video

O anlarda yoldan geçen bir vatandaş ise, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Her şey çok güzel olacak! CHP kızıyordu ya bu ne böyle yazık günah değil mi? Bu da bizim paramız değil mi? Bunlara yazık günah değil mi? O boyamaların ne olduğunu anlamayacağız!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İBB'li çalışanların peyzaj çalışmaları sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüntülendi.