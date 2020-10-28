Osman Durmuş’a veda

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yuman, 21. ve 23. Dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili olan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi. Törenin ardından Durmuş için ikindi namazını müteakip Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Durmuş'un naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına yakınları ve siyasiler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak taziyelerini iletti.