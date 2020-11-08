‘Teröre karşı kırmızı çizgi inşa edelim’

AKADEMISYEN, yazar, gazeteci ve avukatlardan oluşan çok sayıda isim, PKK şiddetine ve terörüne karşı ortak mutabakat çağrısı yaptı. Aralarında, Yazar Ertuğrul Başer, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Erdal Baykan, Gazeteci Ahmet Tezcan, Prof. Dr. Erol Göka, Eğitimci Serdar Kaya, Gazeteci Yazar Güldalı Coşkun, Gazeteci Halime Kökçe, Avukat Safa Mürsel ve Sosyolog Ercan Şen'in aralarında bulunduğu çok sayıda aydın, "PKK şiddeti ve terörüne karşı bir ortak payda, kırmızı çizgi inşa edelim" sloganıyla bildiri yayımladı. "Türkiye Ana'nın bütün çocuklarına çağrımızdır" başlığıyla yayımlanan çağrıda, terör örgütünün Hakkari'de şehit ettiği 3 işçi hatırlatılarak, "Kimsenin ettiği yanına kalmaz, kalmıyor. Türkiye, kimsenin kendisine ettiğini yanına bırakmaz, bırakmıyor" değerlendirmesi yapıldı. ANKARA